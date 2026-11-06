Sigue aquí EN VIVO la transmisión de la Teletón 2026

06 nov. 2026 - 21:52 hrs.

La Teletón 2026 ya comenzó y, con ella, un nuevo desafío solidario para todo el país: reunir $44.253.268.546, monto que permitirá continuar apoyando los procesos de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

La campaña busca reunir los recursos necesarios para financiar los tratamientos y fortalecer el trabajo que realizan los institutos Teletón, donde miles de familias reciben atención y acompañamiento para avanzar en sus procesos de rehabilitación.

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La cifra fijada como meta corresponde a lo recaudado durante la transmisión televisiva de 2025, por lo que este año el desafío será igualar o superar ese monto.

¿Cómo donar?

Quienes quieran sumarse a la cruzada podrán realizar sus aportes de manera presencial en los distintos puntos de recaudación o a través de una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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