¿Qué pensará Daniela Aránguiz?: Así fue el baile entre Cuco Cerda y Skarleth Labra en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 03:00 hrs.

El escenario del Teatro Teletón se llenó de baile y espectáculo durante la madrugada de este sábado, como parte de una nueva jornada de la cruzada solidaria 2026.

El encargado de presentar la sección Musical Burlesque fue Enzo Ferrada, quien dio paso a distintas figuras del espectáculo que sorprendieron con sus coreografías.

Uno de los dúos que se presentó fue el integrado por la exchica reality Skarleth Labra y Cuco Cerda, actual pareja de Daniela Aránguiz. Ambos cautivaron al público al ritmo de la icónica canción You Can Leave Your Hat On.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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