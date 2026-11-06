"Fue un cambio de vida": La emoción de Iaán Calderón, niño embajador de Teletón 2026

06 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Iaán Calderón, el niño embajador de la edición de esta Teletón, se presentó en la Matinatón 2026, instancia que reúne a todos los rostros de los principales matinales de la televisión chilena.

En la cumbre televisiva, el pequeño rememoró el momento en que fue escogido como el rostro de la cruzada solidaria y afirmó que "fue un cambio de vida total, estaba superfeliz y muy emocionado".

El joven, oriundo del norte de Chile, contó que llegó a los cuatro meses de vida al instituto, donde comenzó un largo proceso de rehabilitación que mantendrá hasta los 24 años.

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Tanto en la Matinaton como en el resto de actividades oficiales de Teletón, el pequeño Iaán lo hizo acompañado de figuritas y peluches de Sonic. Por lo mismo, Karen Doggenweiler decidió consultarle por su fanatismo por el personaje animado.

"Me gusta Sonic por su diseño, por su estilo también. Me gusta su personalidad, también porque ayuda a sus amigos y pelea contra el mal", aseguró.

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