"En el mundo al revés": Neme pierde la paciencia tras nuevo hecho de violencia en Cesfam de Puente Alto

06 nov. 2026 - 09:50 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó a la nueva llegada de un herido a bala al Cesfam Karol Wojtyla, ubicado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

Luego de revisar el informe del periodista Julio Ahumada, el comunicador dijo compartir las palabras del alcalde Matías Toledo, quien acusó un abandono del Estado en la comuna.

La reacción de Neme

En ese sentido, señaló que la ciudadanía sabe la realidad en Bajos de Mena y, por lo mismo, no es para sorpresa, y "a mí me duele que no sea una sorpresa, pero la verdad es que esto se ha repetido una y otra vez y no ha habido una medida de fondo".

Mega

Neme recalcó que se debe asegurar un resguardo en los establecimientos de salud, puesto que son un punto sensible donde "evidentemente quienes están al interior están en una situación de vulnerabilidad o porque están recibiendo atención médica o porque están enfermos".

"Acá, en el mundo al revés, una persona ingresa a un servicio de salud y no pasa nada, o sea, se pasean con un revólver, con una metralleta, amenazan a la gente de la atención primaria, a los que están en los box y no pasa nada", sostuvo.

Para José Antonio, este tipo de episodios en centros de salud son "mucho más graves que un centro comercial o un supermercado, donde, por último, la gente puede escapar".

Todo sobre José Antonio Neme