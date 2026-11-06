En menos de 24 horas: Nuevo herido a bala llega a Cesfam de Bajos de Mena en Puente Alto

06 nov. 2026 - 08:57 hrs.

La madrugada de este viernes se registró un nuevo hecho de violencia en un centro de salud familiar de Puente Alto, luego de que un joven herido a bala fuera trasladado hasta el Cesfam Karol Wojtyla de Bajos de Mena.

Todo ocurrió a eso de las 02:30 horas cuando al establecimiento llegó un hombre con un disparo en la zona de la clavícula acompañado por familiares y amigos.

El caso se produce menos de 24 horas después de otra balacera que dejó a cinco personas heridas, quienes llegaron hasta el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, también en Bajos de Mena.

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El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó nuevamente al Gobierno por la falta de puntos fijos policiales en los centros de salud, pese a los compromisos que habían adquirido.

Toledo explicó que el lesionado fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, acompañado por personal de Carabineros de la 66.ª Comisaría.

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