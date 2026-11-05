Cesfam de Puente Alto suspende nuevamente atención tras balacera: Amedrentaron al personal

05 nov. 2026 - 11:50 hrs.

Un nuevo episodio de violencia afectó al Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, luego de un enfrentamiento entre bandas rivales que dejó a cinco baleados.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando cinco personas heridas a bala llegaron al recinto, acompañadas de otros individuos que habrían amedrentado al personal de salud.

Cesfam de Puente Alto

A raíz de este episodio, se anunció la suspensión de la atención del Cesfam. Como consecuencia, más de una decena de usuarios no lograron realizar sus citas médicas.

Mega

En tanto, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, afirmó que no se cumplió con el compromiso anunciado por el Gobierno, donde se informó un punto fijo de Carabineros en el establecimiento.

Cabe recordar que el establecimiento fue blanco de un violento ataque el pasado 16 de octubre, desconocidos destrozaron las dependencias y equipos médicos.

Todo sobre Mucho gusto