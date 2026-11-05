"Andaba en el baño": El chascarro de Marianne Schmidt que descolocó a José Antonio Neme en Mucho Gusto

05 nov. 2026 - 11:10 hrs.

Un cómico chascarro protagonizó Marianne Schmidt en Mucho Gusto, situación que José Antonio Neme no dejó pasar.

Todo ocurrió cuando el conductor despedía al meteorólogo Jaime Leyton de su sección y caminó hasta el acceso al estudio para recibir a Marianne Schmidt. Sin embargo, la periodista todavía no estaba en su lugar.

Neme no ocultó su sorpresa al no encontrar a su compañera. En su lugar apareció César, el coordinador de piso, quien intentó salvar el momento.

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Segundos después, la cámara captó a Schmidt apurando su ingreso al estudio. "Gringa, ¿qué pasó?", le preguntó Jaime Leyton.

Sin filtro y con total sinceridad, la periodista respondió: "Andaba en el baño. Yo soy bien franca, estaba en el camarín".

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