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"Andaba en el baño": El chascarro de Marianne Schmidt que descolocó a José Antonio Neme en Mucho Gusto

  • Por Sebastián Paillafil

Un cómico chascarro protagonizó Marianne Schmidt en Mucho Gusto, situación que José Antonio Neme no dejó pasar.

Todo ocurrió cuando el conductor despedía al meteorólogo Jaime Leyton de su sección y caminó hasta el acceso al estudio para recibir a Marianne Schmidt. Sin embargo, la periodista todavía no estaba en su lugar.

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Neme no ocultó su sorpresa al no encontrar a su compañera. En su lugar apareció César, el coordinador de piso, quien intentó salvar el momento.

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Segundos después, la cámara captó a Schmidt apurando su ingreso al estudio. "Gringa, ¿qué pasó?", le preguntó Jaime Leyton.

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Sin filtro y con total sinceridad, la periodista respondió: "Andaba en el baño. Yo soy bien franca, estaba en el camarín".

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