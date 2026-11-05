¿No alcanzas a ir en las mañanas? Quinta Normal implementa plan piloto de ferias libres en horario vespertino

05 nov. 2026 - 10:30 hrs.

La Municipalidad de Quinta Normal junto al Mercado Mayorista Lo Valledor impulsaron un pionero plan piloto que traslada la tradicional feria de la mañana al horario vespertino.

El proyecto comenzó su marcha blanca a mediados de octubre en las inmediaciones de la estación de Metro Gruta de Lourdes, en calle San Pablo con General Velásquez, con colaboración de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF).

La iniciativa busca ofrecer una alternativa directa a las familias que salen de sus trabajos y no alcanzan a abastecerse de frutas, verduras y otros productos frescos en los horarios habituales.

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La alcaldesa Karina Delfino destacó que la intención es ampliar las alternativas de abastecimiento de vecinos, manteniendo los productos y precios habituales de las ferias libres, además de promover la economía local.

Desde el Mercado Mayorista Lo Valledor expresaron su intención de ampliar la Feria PM en otras comunas. De hecho, revelaron conversaciones avanzadas con otros cuatro municipios.

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