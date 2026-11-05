Polémica por regreso de fuegos artificiales de Año Nuevo: Cuestionan millonario gasto y efectos en mascotas

05 nov. 2026 - 09:50 hrs.

La Municipalidad de Algarrobo decidió retomar el show de fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo. Sin embargo, la determinación reabrió un intenso debate con los residentes de la comuna costera.

La iniciativa municipal contempla un espectáculo de una duración de 15 minutos con 4.880 disparos y un costo cercano a $29 millones. Esto, con la intención de reactivar la economía local durante las festividades de fin de año.

Regreso de fuegos artificiales genera polémica

"Esto de los fuegos artificiales es una actividad que viene también al turismo, que necesitamos reactivar. El 2026, hubo mucha lluvia durante casi todos los meses, todos los fines de semana largos. Así que hoy día esto viene a reactivar la economía local de nuestra comuna de Algarrobo", señaló a Mucho Gusto el alcalde Marco Antonio González en defensa de la propuesta que considera pirotecnia de bajo impacto acústico.

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No obstante, vecinos como Magdalena cuestionan abiertamente el show pirotécnico por los efectos del ruido y las detonaciones en mascotas y personas con hipersensibilidad auditiva.

Críticas a las cuales se sumaron Samira y María, quienes aseguraron que existen otras alternativas para atraer turistas a la zona, como espectáculos con drones. Asimismo, se puso en duda un show de estas características cuando la comunidad presenta otras necesidades como el trabajo en socavones.

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