Jaime Leyton advierte eventual ola de calor en Santiago: Se esperan temperaturas de hasta 33 °C

06 nov. 2026 - 10:55 hrs.

Fue durante la tarde del jueves cuando la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en nueve regiones del país durante este fin de semana. El organismo previó el desarrollo de una "dorsal en altura", dejando temperaturas de hasta 35 °C.

Alza en los termómetros que, de acuerdo al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, podría incluso constituir una eventual ola de calor en Santiago.

Según el pronóstico entregado en Mucho Gusto, el domingo la capital podría alcanzar los 33 °C en el centro, mientras que el martes se esperan nuevamente temperaturas cercanas a los 30 °C.

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En ese sentido, Leyton indicó que se abre la oportunidad de que se configure una ola de calor, siempre y cuando haya tres días con temperaturas que se ubiquen "entre 30,1 y 30,7 grados".

"Esto podría ser el inicio de una ola de calor", sostuvo el experto en diálogo con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, recalcando que dependerá de los registros que se alcancen.

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