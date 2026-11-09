"El año más lindo y desafiante": Angie Alvarado emociona con mensaje por el primer cumpleaños de su hijo

09 nov. 2026 - 17:10 hrs.

Este fin de semana, Angie Alvarado celebró el primer año de su hijo Rodolfo Kamke Alvarado, fruto de su relación con Rodolfo Kamke, y que llegó para cambiar su vida.

Fue en julio de 2025 cuando la exchica reality compartió con sus seguidores que esperaba a su bebé, momento en que recibió felicitaciones y bendiciones.

A través de redes sociales, Angie Alvarado mostró orgullosa la celebración de su retoño en Australia, país donde reside hace ya varios años.

El primer año del hijo de Angie Alvarado

La hija de Anita Alvarado recopiló diversas postales donde aparece el pequeño Rodolfo en una silla de comer decorada y un gorro con el número uno.

Angie acompañó la publicación con un especial mensaje, donde expresó los sentimientos tras convertirse en madre.

"Feliz año vida de mi vida! El año más lindo y el más desafiante de nuestras vidas… pero no lo cambiaríamos por nada. Te amamos, hijo", escribió.

El posteo rápidamente ocumuló miles de comentarios, superando con creces los 6 mil, y una centena de comentarios donde los usuarios no escatimaron los buenos mensajes para su bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angie Alvarado (@angitaaalvarado)

Todo sobre Influencers