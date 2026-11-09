Mega se consagra como el canal chileno más galardonado en los Premios PRODU 2026

09 nov. 2026 - 16:20 hrs.

Mega obtuvo tres galardones en los Premios PRODU 2026 y se convirtió en el canal chileno más premiado del certamen que reconoce la excelencia de la televisión latinoamericana y en español.

Los reconocimientos distinguieron a Salvando a Ema, Mario Horton y Tonka Tomicic, destacando tanto las nuevas propuestas de ficción de la señal como el talento de sus figuras.

Mega premiado en los PRODU 2026

La primera teleserie vertical producida por el Área Dramática de Mega, Salvando a Ema, ganó en la categoría Serie Vertical de Thriller, Policial, Suspenso, Sobrenatural. Protagonizada por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton, la historia sigue a una enfermera que cambia su destino al proteger a una bebé cuya madre muere trágicamente.

Mario Horton fue elegido Actor Protagonista de Telenovela Contemporánea por su interpretación de Manuel Morales en Reunión de Superados. Expareja de Teresita (Elisa Zulueta) y eterno enamorado de Javiera (Daniela Ramírez), su personaje se ha convertido en uno de los pilares de la historia por su resiliencia y calidad humana.

Tonka Tomicic obtuvo el premio a la mejor Presentadora de Programa de Realidad Convivencia y Relaciones por su trabajo en Volverías con tu ex? 2. En el espacio, la animadora destaca por su conducción y manejo de las distintas instancias del reality, desde las dinámicas amorosas y los momentos de emoción hasta las competencias y los conflictos entre sus participantes.

Con estos tres premios, Mega celebra el talento de sus equipos y la diversidad de una propuesta que abarca ficción, nuevos formatos y entretenimiento.

Los Premios PRODU son el evento anual más reconocido a nivel regional, que distingue y premia lo más destacado y la excelencia de la Industria de la Televisión en Latinoamérica y en español. Son más de 800 los miembros que componen un jurado especializado en Televisión y Contenidos con profesionales del negocio audiovisual y la publicidad, quienes evalúan las diferentes categorías y subcategorías de las postulaciones y cuya experiencia y criterio garantizan el prestigio y la credibilidad de los premios.

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