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"Entró César...": José Antonio Neme reveló desconocido detalle de su desfile en pijama en la Teletón

  • Por Sebastián Paillafil

Durante la tarde de este lunes en Mucho Gusto, José Antonio Neme desclasificó detalles ocultos de su desfile en pijama durante la Madrugatón de la Teletón 2026.

El conductor fue uno de los más de 15 rostros del espectáculo que participaron en la actividad. El comunicador sorprendió con un conjunto satinado de color plateado, compuesto por unos shorts y una bata.

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Neme reconoció que instantes antes de salir estaba durmiendo tras bambalinas. De hecho, fue César, su histórico asistente de piso, quien lo despertó para salir al escenario del Teatro Teletón.

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"Entró César a despertarme. Yo dormía pero profundamente, porque eran como las 3 de la mañana y salí muy dormido", reveló.

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En el mismo espacio, el querido periodista abordó el beso con Carmen Gloria Arroyo. "Me dijo: ‘Imagínate que besas a mi marido. Yo le dije que no beso a hombres casados. Si hubiese estado soltero, me lo como también", contó.

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