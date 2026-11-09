Cortaron los cables de cámara: La revelación del alcalde de Concepción tras robo de $3 mil millones

09 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Más de $3 mil millones, un forado y una serie de interrogantes dejó el millonario robo registrado durante la madrugada del domingo en una sucursal del Banco BCI, en pleno centro de Concepción, en la Región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el equipo de Mucho Gusto, los delincuentes no ingresaron por los accesos habituales a la entidad bancaria, sino que a través de un edificio aledaño. Desde ese punto realizaron un forado que les permitió llegar hasta las bóvedas.

El trabajo de los antisociales consideró herramientas de alta gama y potencia, tanto para realizar una perforación de al menos 60 centímetros de uno de los muros perimetrales como un sistema de oxicorte para sustraer el dinero.

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El alcalde Concepción, Héctor Muñoz, comunicó que personal municipal logró determinar que dos desconocidos cortaron los cables de la cámara que mostraba el frontis del banco.

"Se grabaron a las personas que cortaron estos cables (...) se suben al poste a las 19:36 horas y a las 19:38 hay corte de transmisión", señaló.

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