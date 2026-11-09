¿Lloverá hoy en Santiago? Anuncian llegada de precipitaciones y tormentas eléctricas con granizos en la RM

09 nov. 2026 - 10:10 hrs.

Una semana de contrastes meteorológicos tendrá Santiago. La capital pasará de las altas temperaturas del domingo, donde se alcanzó hasta 33,5 grados, a posibles precipitaciones con tormentas eléctricas.

Así lo explicó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, durante su participación en Mucho Gusto, donde entregó detalles de la opción de la caída de granizos, relámpagos y truenos.

Precipitaciones y tormentas eléctricas

De acuerdo al experto, mientras avance el día, la nubosidad ingresará a Santiago, para dejar durante la noche la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

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"Más o menos, la probabilidad para la ciudad de Santiago aparece después de las 21-22 horas", detalló Sepúlveda.

Alejandro Sepúlveda destacó que la mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas aparece durante la madrugada del martes 10 de noviembre, extendiéndose hasta las 8 de la mañana.

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