¿Dijo su frase viral? Así fue la presentación de Leo Rey en la Matinatón 2026

06 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Leo Rey llegó este viernes hasta Mega para sumar el sabor de la cumbia a la Matinatón, en la previa del inicio de la Teletón 2026.

El cantante ingresó al estudio de Mucho Gusto interpretando "Que nadie se entere", canción que en su inicio acostumbra bailar y realizar un célebre grito.

En esta ocasión, el exvocalista de La Noche dejó de lado su comentada expresión contra su excompañero; en reemplazo lanzó un mensaje relacionado con la cruzada: "Súmate a lo que nos une".

Mega

La presentación, que generó expectación, hizo bailar a los conductores de los distintos matinales que participaron de la actividad y también a Don Francisco.

Leo Rey terminó su intervención en la Matinatón con la interpretación de "Usted", canción que forma parte de su último álbum titulado "El rey de la noche".

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