Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Dijo su frase viral? Así fue la presentación de Leo Rey en la Matinatón 2026

  • Por Sebastián Paillafil

Leo Rey llegó este viernes hasta Mega para sumar el sabor de la cumbia a la Matinatón, en la previa del inicio de la Teletón 2026.

El cantante ingresó al estudio de Mucho Gusto interpretando "Que nadie se entere", canción que en su inicio acostumbra bailar y realizar un célebre grito.

Lo más visto de Mucho Gusto

En esta ocasión, el exvocalista de La Noche dejó de lado su comentada expresión contra su excompañero; en reemplazo lanzó un mensaje relacionado con la cruzada: "Súmate a lo que nos une".

Mega

La presentación, que generó expectación, hizo bailar a los conductores de los distintos matinales que participaron de la actividad y también a Don Francisco.

Ir a la siguiente nota

Leo Rey terminó su intervención en la Matinatón con la interpretación de "Usted", canción que forma parte de su último álbum titulado "El rey de la noche".

Todo sobre Teletón

Leer más de

Minuto a minuto