"¡Campeón hay uno solo!": La eufórica celebración de José Antonio Neme tras nuevo título de Colo Colo

09 nov. 2026 - 09:20 hrs.

Desbordando alegría apareció José Antonio Neme la mañana de este lunes en el Mucho Gusto, luego de la éxitosa Teletón 2026 y el nuevo título de Colo Colo, club del cual es hincha.

Tras vencer a Ñublense, el "Cacique" conquistó su título 35 en Primera División en Chillán. Una fiesta que se extendió por todo Chile y de la cual el conductor del programa no estuvo ajeno.

El festejo de Neme

En el comienzo del matinal, Neme tuvo palabras para Zalo Reyes, quien falleció en 2022 a sus 69 años tras una extensa carrera llena de hits como "Ramito de violetas", canción que cada 9 de noviembre suena fuerte en todo el país.

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A lo anterior, José Antonio sumó palabras para Teletón y, obvio, para Colo Colo: "¿Quién es Chile? ¡Colo Colo! ¡Campeón, campeón hay uno solo, se llama Colo Colo!".

"Felicitaciones a todos los blanco y negro de corazón", agregó un Neme convertido de un garrero más.

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