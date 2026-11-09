"¡Campeón hay uno solo!": La eufórica celebración de José Antonio Neme tras nuevo título de Colo Colo
Desbordando alegría apareció José Antonio Neme la mañana de este lunes en el Mucho Gusto, luego de la éxitosa Teletón 2026 y el nuevo título de Colo Colo, club del cual es hincha.
Tras vencer a Ñublense, el "Cacique" conquistó su título 35 en Primera División en Chillán. Una fiesta que se extendió por todo Chile y de la cual el conductor del programa no estuvo ajeno.
El festejo de Neme
En el comienzo del matinal, Neme tuvo palabras para Zalo Reyes, quien falleció en 2022 a sus 69 años tras una extensa carrera llena de hits como "Ramito de violetas", canción que cada 9 de noviembre suena fuerte en todo el país.
A lo anterior, José Antonio sumó palabras para Teletón y, obvio, para Colo Colo: "¿Quién es Chile? ¡Colo Colo! ¡Campeón, campeón hay uno solo, se llama Colo Colo!".
"Felicitaciones a todos los blanco y negro de corazón", agregó un Neme convertido de un garrero más.
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