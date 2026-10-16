La alegría de José Antonio Neme y Karen Doggenweiler tras triunfar en Premios Cordillera 2026

16 oct. 2026 - 09:08 hrs.

La mañana de este viernes, la marraqueta estuvo más crujiente que nunca en Mucho Gusto. El matinal de Mega y sus animadores, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, fueron reconocidos en los Premios Cordillera 2026, cuya ceremonia se realizó la noche del jueves en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El espacio televisivo se convirtió en uno de los favoritos del público, al igual que sus conductores, quienes recibieron reconocimientos en sus respectivas categorías.

Por eso, durante la mañana, los animadores no dejaron pasar la oportunidad de celebrar junto al equipo y mostrar los trofeos obtenidos gracias a la votación popular.

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"¡Qué alegría! Mire este amanecer", expresó Karen Doggenweiler mientras exhibía orgullosa los premios que recibió el programa.

Por su parte, José Antonio Neme destacó el trabajo de quienes forman parte de Mucho Gusto y contribuyen diariamente a sacar adelante el espacio. El periodista sostuvo que los galardones no solo reconocen a sus rostros, sino también la propuesta editorial y el trabajo conjunto del equipo.

"Esto es un premio al producto, a cómo los temas están enfocados, a cómo se aborda la conversación. Cada uno pone su estilo, su sello, y yo creo que la combinación es de gusto del público. Esto habla de un programa muy integral", señaló.

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