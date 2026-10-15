Luz Casal visita Mucho Gusto y revela su especial vínculo con el público chileno

15 oct. 2026 - 14:00 hrs.

La cantante española Luz Casal, una de las voces más reconocidas del habla hispana, visitó el estudio de Mucho Gusto a pocos días de presentarse en los escenarios de Chile.

La intérprete de clásicos como "Entre mis recuerdos" habló sobre la importancia que tiene nuestro país en su carrera, destacando el enorme cariño que recibe por parte de la fanaticada.

En ese sentido, señaló sentir en deuda con el público nacional, por lo que decidió volver con dos conciertos para los cuales preparó un repertorio con sus grandes éxitos históricos.

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Luz Casal se presentará el sábado 17 de octubre a las 20:00 horas en Dreams Temuco. Mientras que al día siguiente, el domingo 18 de octubre, hará lo mismo en el Teatro Municipal de Santiago.

Las entradas para ambos conciertos están disponibles a través de Ticketpro.

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