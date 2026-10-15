Intensa búsqueda de hombre desaparecido en playa Las Salinas de Viña: Celebraba aniversario de matrimonio

15 oct. 2026 - 10:38 hrs.

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla desde la noche del martes tras la desaparición de un hombre en el sector de playa Las Salinas, en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

La emergencia se registró cerca de las 20:00 horas, cuando el hombre, de nacionalidad ecuatoriana y 39 años, se encontraba celebrando su aniversario de matrimonio junto a su esposa en el borde costero.

Amplio operativo de búsqueda

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima ingresó al mar y habría sufrido un calambre que le impidió mantenerse a flote, por lo que fue arrastrada mar adentro. Su esposa, en tanto, logró salir hasta la orilla.

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Tras lo ocurrido, personal de la Armada y otros organismos de emergencia iniciaron las labores de búsqueda en el sector, con apoyo de embarcaciones, equipos especializados y dispositivos aéreos.

En el operativo participan más de 50 personas, quienes trabajan para cubrir la mayor superficie posible y dar con el paradero del hombre.

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