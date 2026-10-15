¿Nuevo golpe al bolsillo? Lluvias y granizadas amenazan cultivos de frutas y verduras

15 oct. 2026 - 11:11 hrs.

Las intensas lluvias y granizadas registradas durante los últimos días en la zona central podrían provocar pérdidas en las cosechas y generar alzas en los precios de frutas y verduras.

Los recientes eventos meteorológicos han causado daños en cultivos que actualmente se encuentran en etapa de desarrollo, lo que podría afectar su crecimiento y rendimiento productivo.

Uno de los fenómenos que genera mayor preocupación es la caída de granizos, ya que puede dañar directamente los frutos que, durante esta época del año, atraviesan etapas de desarrollo especialmente sensibles.

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A esto se suman las fuertes precipitaciones, que han provocado desbordes de esteros y canales en distintos sectores, con consecuencias para los terrenos agrícolas y las cosechas.

En este escenario, las condiciones climáticas podrían retrasar el desarrollo de algunos cultivos y reducir su producción. De concretarse estas pérdidas, una menor disponibilidad de frutas y verduras podría presionar al alza sus precios en el mercado.

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