PDG evalúa presentar proyecto para nuevo retiro de fondos de las AFP

15 oct. 2026 - 11:40 hrs.

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) confirmó que evalúa impulsar una iniciativa para permitir un nuevo retiro de fondos de pensiones, en medio del complejo escenario laboral que enfrenta el país.

La propuesta surge luego de que el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) situara la tasa de desocupación en Chile en un 9,6%.

De acuerdo con los parlamentarios, la idea apunta a beneficiar a personas que enfrentan períodos prolongados sin trabajo, aunque por ahora no existe una propuesta definitiva.

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Entre las alternativas que se encuentran en evaluación figura la posibilidad de establecer un mecanismo de autopréstamo, que permitiría a las personas acceder a parte de sus ahorros previsionales con la obligación de devolver los recursos.

Otra opción contempla habilitar un retiro excepcional ante situaciones graves, como enfermedades, o para quienes acumulen seis meses o más de desempleo.

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