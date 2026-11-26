26 nov. 2026 - 09:30 hrs.

Un complejo operativo se llevó a cabo en Tongoy, específicamente en la playa Guanaqueros, en la que una niña quedó atrapada por las fuertes marejadas y tuvo que ser rescatada por un equipo especializado.

Por lo mismo, tomamos contacto con el capitán de Puerto de Tongoy, Gianluca Maggio, quien explicó lo que ocurrió y cómo se decidió actuar.

"Efectivamente, el día martes tuvimos un evento de marejada y de viento fuerte, y en el sector de Playa Grande de Guanaqueros, alrededor de las 18:57 horas, recibimos un llamado al número de emergencias marítimas 137, en donde nos indicaban que había 3 personas en peligro de inmersión", expresó Maggio.

Niña fue rescatada de marejadas en Tongoy

Al llegar el equipo de emergencia, constataron que una persona venía saliendo del agua, mientras que otra se encontraba con la menor de edad pasada la rompiente del agua.

"Por lo tanto, el servidor naval inmediatamente ingresa al mar; las condiciones estaban muy adversas, o sea, había un fuerte oleaje. Ingresa al mar, llega al sector donde se encontraba la menor de edad junto a un adulto. Este adulto se encontraba muy, muy agotado; por lo tanto, se le entregó un salvavidas a ambos, a ambas personas", comentó Maggio.

A las 19:07 horas llegó una segunda patrulla donde venía el capitán de puerto, quien evaluó la situación y se logró rescatar a todos a salvo y tener los procedimientos médicos necesarios, ya que la menor tenía sínomas de hipotermia y había ingerido mucha agua.

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Asimismo, afirmó que para que una playa esté habilitada, debe haber un salvavidas: "Si una persona va a una playa y no hay salvavidas, eso quiere decir que la playa no está habilitada para el baño, ¿ya?".

Por otra parte, pidió aplicar sentido común en estas situaciones y discernir que "si yo veo, yo miro el mar y veo que hay un fuerte oleaje y veo que hay viento, tengo que finalmente ver y decir: 'Oye, no, no puedo ingresar al mar porque no están las condiciones óptimas para poder bañarme'".

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