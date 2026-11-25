25 nov. 2026 - 11:40 hrs.

Durante la mañana de este miércoles se confirmó la detención de 11 personas en el marco del denominado caso "Pirata Gate", en la Región de Coquimbo.

La investigación apunta a presuntas irregularidades ocurridas durante la administración del exalcalde Marcelo Pereira (2016-2021), quien figura entre los detenidos.

Detienen a vocalista de Los Viking's 5

Entre los aprehendidos se encuentra Pedro Barraza Cuadra, integrante y vocalista de la reconocida banda coquimbana Los Viking's 5.

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La indagatoria, que lleva adelante la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, contempla cinco posibles delitos: fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

En particular, a Barraza se le vincularía con la presunta emisión de cobros por "servicios fantasmas", es decir, trabajos que supuestamente habría facturado al municipio de Coquimbo sin haberlos realizado.

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