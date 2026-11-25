25 nov. 2026 - 09:39 hrs.

La participación de Dominga López en la gran final de Miss Universo 2026 captó la atención de todo Chile. Entre quienes estuvieron mirando la transmisión de Mega están Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, los cuales siguieron de cerca el desempeño de la representante nacional.

En ese sentido, uno de los primeros temas a comentar durante la mañana de este miércoles 25 en Mucho Gusto fue el Top 12 que alcanzó la oriunda de Viña del Mar en el concurso de belleza.

El descargo de Neme

José Antonio Neme afirmó que se ilusionó con la corona, por lo que el puesto 12 de Dominga no lo dejó para nada contento y acusó un robo por parte de los organizadores.

Mega

"¡Nos robaron el concurso! ¿Cómo puede ganar Puerto Rico en Puerto Rico? ¿Qué significa eso?", expresó el conductor de Mega, dejando en evidencia su molestia con la decisión del jurado.

Pero Neme no se quedó solamente con ese descargo, sino que continuó: "Nos robaron el Miss Universo. ¿Cómo va a ganar Puerto Rico en Puerto Rico? Es como que yo me ganara un premio en Mega. ¡Está arreglado!".

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