25 nov. 2026 - 11:35 hrs.

A través de redes sociales se viralizó un video donde un grupo de vecinos de Linares denunciaba el hallazgo de bolsas llenas de escombros en la orilla del río Achibueno.

Preciosamente, en el registro aparece una mujer que mostraba la gran cantidad de residuos abandonados en la ribera del río, en el sector precordillerano de Linares.

"Escombros, eso significa que alguien le sacó el techo a su casa y lo vino a tirar aquí, donde decimos turismo en Linares. Hermoso el río, pero miren la cochiada que tenemos. ¿Dónde están las autoridades que vienen a fiscalizar?", planteó con indignación.

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El equipo de Mucho Gusto tomó contacto con el delegado presidencial de Linares, Christian González, quien acusó que "aquí hay inescrupulosa y sin ningún sentido común que se atreve a ir a dejar esos escombros".

La autoridad indicó que, luego de tomar conocimiento de la denuncia, personal municipal acudió al retiro de los desechos y que están realizando rondas constantes en los sectores cercanos a la ribera del río.

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