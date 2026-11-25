25 nov. 2026 - 10:25 hrs.

La Región Metropolitana se prepara un cambio importante en las condiciones del tiempo, con temperaturas que superarán con facilidad los 30 °C y con noches cálidas.

Según explicó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, este miércoles viviremos el primer día de una ola de calor que se extenderá durante gran parte de la semana.

Ola de calor

El especialista señaló que la temperatura subirá vertiginosamente "hasta llegar cerca de las 4:30 de la tarde a 34 grados en la capital".

Mega

Posteriormente, mencionó que habrá zonas en la Región Metropolitana que van a rondar los 35 grados, como Lampa, Batuco, Til Til y Huechún.

Sepúlveda destacó que desde las 13:30 hasta las 19:30 horas, Santiago se mantendrá con temperaturas sobre 30 °C.

"Comienza a bajar lentamente el termómetro una vez que se esconda el sol; a las 8:30 de la tarde se está produciendo el ocaso, el atardecer en Santiago. A esa hora debiésemos andar en unos 27 o 28 grados todavía", complementó.

Todo sobre Mucho gusto