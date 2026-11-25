25 nov. 2026 - 12:50 hrs.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, se refirió en Mucho Gusto al denominado caso "Pirata Gate", investigación por presuntos delitos de corrupción durante la administración del exedil Marcelo Pereira.

Manouchehri explicó que en 2021 presentó una querella por una serie de irregularidades, tanto administrativas como relacionadas con la probidad.

En esa línea, detalló que la antigua administración habría dejado un déficit cercano a los $42 mil millones.

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"En ese mismo desorden que existía en el Municipio de Coquimbo, se hicieron un sinnúmero de ilícitos, como el fraude asociado a funcionarios fantasmas", sostuvo.

Respecto a Pedro Barraza, vocalista de la banda Los Viking's 5, el alcalde señaló que, probablemente, se encuentra entre las personas que mantenían contratos con el municipio, pero que no cumplían funciones en la institución.

Asimismo, Manouchehri mencionó que el propio artista habría reconocido en una antigua entrevista que mantenía un vínculo laboral con el municipio y que este respondía a un favor. "Ese favor indudablemente parece muy humanitario, pero legalmente es una infracción", afirmó.

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