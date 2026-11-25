25 nov. 2026 - 16:35 hrs.

Nicolás Eyzaguirre, nieto de Delfina Guzmán, recordó los inicios teatrales y reveló una particular experiencia cuando forma el teatro de la Universidad de Concepción.

En diálogo con Mucho Gusto, indicó que su abuela partió "en las tablas 100% cuando se había fundado el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y tenían misiones muy claras. Era un teatro comprometido que lo que pretendía era llevar arte, cultura a lugares donde no estaba llegando para poder conectar la cultura universal con el pueblo".

La desconocida historia de Delfina Guzmán

También relató una particular experiencia que vivió Delfina Guzmán en una de las giras por la Región del Biobío, cuando formaba parte del Teatro de la Universidad de Concepción. Según explicó, los actores se hospedaban en las casas de los propios estudiantes y en una de esas ocasiones debió hacerlo en la comuna de Coronel.

Mega

"La recibieron en una casa muy humilde, la dejan en su habitación y ella pregunta por el baño, y la casa no tenía baño", contó Eyzaguirre.

De acuerdo a su relato, "el dueño de casa le entrega una pelela, abre un cajón de la cómoda, saca una caja musical, enciende la caja musical, le da cuerda y cierra la puerta, para que cuando ella hiciera pichi, no se escuchara".

Para el nieto de la afamada actriz, este tipo de experiencias dan cuenta de la capacidad que tuvo para reconocer la sensibilidad y la delicadeza en cualquier persona.

Todo sobre Actores Chilenos