25 nov. 2026 - 14:05 hrs.

Desde la tarde del martes, cientos de personas han llegado hasta el Teatro Nacional para despedir a Delfina Guzmán, una de las más grandes actrices de nuestro país.

Entre quienes acudieron hasta el centro de Santiago para rendirle homenaje a la artista están Ignacio Walker y Cecilia Echenique, ambos íntimos amigos.

En diálogo con Mucho Gusto, la cantautora dijo sentirse privilegiada de "convivir mucho con ella, con sus hijos". Asimismo, la describió como una persona "chistosa, creativa, inteligente, valiente".

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"Realmente yo creo que es un lujo de mujer la que tuvimos y es un ejemplo para todas las mujeres de su valentía de enfrentar su vocación y perseguirla hasta el final", agregó.

Por su parte, Ignacio Walker afirmó que Delfina Guzmán "fue la encarnación del amor y el humor. Nunca dejó de querer a todo el mundo, por eso todo el mundo la quiere a ella, y el humor era un humor desbordante".

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