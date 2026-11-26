26 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Esta mañana, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó hasta el set de Mucho Gusto para hablar sobre las altas temperaturas que afectan y seguirán afectando a la Región Metropolitana.

Precisamente, desde el miércoles hasta aproximadamente el sábado, Santiago tendrá temperaturas sobre los 30 °C durante el transcurso del día, lo que es considerado en la actualidad como una ola de calor.

Cabe destacar que con tres jornadas por sobre los 30 °C, se puede hablar de una ola de calor diurna, mientras que lo mismo para la noche, donde las temperaturas rondan los 20 °C.

Jueves con altas temperaturas

"¿Se acuerdan que ayer yo les dije que la temperatura, porque no había desarrollo de la nubosidad de la vaguada, iba a subir despacito y se fue lentito hasta las 4 y media que alcanzó los 33° C? Bueno, hoy hay nubosidad en Valparaíso, por lo tanto, la temperatura en la Región Metropolitana va a subir más rápido", expresó.

En esa línea, Sepúlveda destacó que este jueves a las 8 de la mañana el termómetro ya registraba 20 °C, mientras que el miércoles a la misma hora alcanzó los 18 °C, dejando esto como prueba de sus comentarios.

Mucho Gusto / MEGA

"Va a estar despejado Santiago. Vamos a mirar hacia la cordillera y vamos a ver unas nubes grandes, blancas, que parecen algodón de azúcar, que son típicas de los veranos y, como hay mucha humedad disponible en el ambiente, más humedad que viene de la Argentina, es producto de la rotación de la alta presión. Allá esas nubecitas que se ven chiquititas ahora en la cordillera van a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer", dijo el periodista, lo que significa que en la cordillera de la zona central puede llover.

Finalmente, mencionó que este jueves habrá una máxima de 33 °C, el viernes 32 °C y el sábado aparecería una nubosidad parcial con 32 °C.

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