27 nov. 2026 - 09:50 hrs.

Esta semana la fiscalía abrió una causa penal en contra de la "Toma Vip" del Delta del Trancura y se decretó un desalojo de las viviendas construidas sin permiso.

Precisamente, la familia Calvo, que es propietaria de este terreno, tuvo que desarmar algunas propiedades tras la resolución de la Corte Suprema, pero todavía quedan algunas que supuestamente son "cabañas para uso turístico".

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En medio de todo esto, se conoció una investigación que abrió la fiscalía por parte de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) por posibles delitos ambientales.

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Investigan delitos ambientales en Río Trancura

Actualmente, se está verificando si hay delito o no en este caso y, por supuesto, si lo hay, habría consecuencias legales para los dueños de este terreno, sumado a la resolución de desalojo de la Corte Suprema.

Y es que todo este sector está rodeado por un humedal y, con las construcciones, traslado de material y otras situaciones, se habría atentado en contra del ecosistema de su entorno.

Precisamente, ese es el punto que estará investigando la BIDEMA, si se construyó sobre un humedal y se rellenó sobre la flora y fauna.

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