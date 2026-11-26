26 nov. 2026 - 13:10 hrs.

Este jueves 26 de noviembre se llevó a cabo el último adiós a la mítica actriz nacional Delfina Guzmán, quien falleció el pasado 24 de noviembre.

Precisamente, su féretro salió en carroza desde la Catedral de Santiago en dirección al teatro Ictus, legendario espacio de las artes escénicas en el que Delfina desarrolló gran parte de su carrera bajo los reflectores.

Fue durante este momento que el periodista Karim Butte logró conversar con Malucha Pinto, recordada actriz que compartió escena con Delfina en varias teleseries y que compartió su despedida con el público.

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La despedida de Malucha Pinto a Delfina Guzmán

"Delfina, siento, ha hecho posible algo que necesitábamos hoy en Chile. Manifestarnos el amor, la creatividad, la sensibilidad, lo delirante; realmente estoy feliz de despedirle así en este carro precioso y con toda esta gente en la calle haciéndole homenaje y reconociendo lo que hizo por este país", dijo Malucha.

En esa línea, expresó que "la Delfina, realmente, no fue solo una actriz; mucha gente la conoce como una actriz, pero la Delfina fue una creadora, una gestora, abrió espacios para el teatro, para el mundo audiovisual".

"Ella, digamos, fue una de las grandes directoras y líderes de este teatro Ictus; que en tiempos de dictadura significó un refugio y una voz de los que no tenían voz. Y la Delfina siempre estuvo ahí generosa, creando, peleando, discutiendo; está todo su paso por el teatro TUC, teatro Concepción y donde fueron a pequeñas localidades de gente que nunca jamás había visto teatro y allá lo llevaron con un sacrificio enorme", comentó.

Dicho esto, cerró diciendo que "fue mi suegra además, así que la conozco, es la abuela de mi hijo y tengo pena, harta pena, pero también, pucha, se fue tan contenta. Fue una linda vida, larga, difícil vida".

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