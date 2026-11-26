26 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Este jueves se realizó la despedida masiva de la querida y legendaria actriz nacional Delfina Guzmán, quien partió de este mundo el pasado martes 24 de noviembre.

El féretro de la actriz fue trasladado hasta la Catedral de Santiago para una última despedida multitudinaria y sobre un carruaje que tenía un trasfondo muy especial.

Precisamente, el periodista Karim Butte se trasladó hasta la Plaza de Armas de Santiago, donde recopiló distintos testimonios de chilenos y chilenas que se acercaron a dar un adiós a la actriz que los acompañó durante muchos años.

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La última despedida de Delfina Guzmán

A la despedida de Delfina Guzmán ha llegado la familia del expresidente Piñera, así como la presencia del expresidente Boric en su velorio. De igual forma, la expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta la Catedral para estar en el último viaje de la actriz, demostrando lo transversal de su figura.

Asimismo, Alfonso, quien trajo el carruaje desde Angol, explicó que este fue importado desde Europa en 2016 y serán quienes la llevarán hasta el teatro Ictus.

Cabe destacar que, luego de la Catedral, el féretro pasará por el teatro Ictus, donde desarrolló gran parte de su carrera en las tablas. Enseguida, se pasará al Cementerio Parque del Recuerdo, pero no sin antes tener un homenaje de las pergoleras.

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