26 nov. 2026 - 11:20 hrs.

Fiscalizadores municipales de Maipú fueron atacados por el dueño de un local que reaccionó con mucha violencia ante la llegada de estos trabajadores.

Precisamente, el periodista Roberto Saa se trasladó hasta Maipú, donde relató que los fiscalizadores llegaron este miércoles a un local de abarrotes que queda en Avenida Américo Vespucio, por denuncia de los vecinos.

Y es que las viviendas adyacentes a este local aseguraban que se estaba vendiendo carne y esto causaba malos olores en toda la cuadra.

Fiscalizadores atacados por comerciante

Por lo mismo, una cuadrilla llegó hasta este local donde este hombre, hijo del dueño del local, los insultó, criticó por su físico, lanzó agua servidas y amenazó con utilizar un arma de fuego.

"Te creís bacán, viejito, quién trae más, dale, en mi casa, demosle, demosle, qué creís que soy mar... qué te creís", fue una de las tantas frases con las que trató a los fiscalizadores municipales y los seguía grabando.

Por su parte, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, declaró que esta era una fiscalización recurrente, como las que se realizan siempre por una denuncia vecinal por malos olores.

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"Nuestros patrulleros asisten al lugar, solicitan la documentación que se requiere y en ese procedimiento es que llega el hijo del dueño del local, quien es la persona grabada en los videos, y desde el minuto uno fue súmamente violento, llega empujando la puerta del auto, agrediéndolos física y verbalmente", expresó el alcalde.

Finalmente, el hombre fue detenido y este jueves pasará al control correspondiente ante la justicia.

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