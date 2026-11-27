27 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Santiago se estaba acostumbrando a mañanas de mucho calor, pero este viernes una sorpresiva nubosidad tomó desprevenidos a miles de capitalinos.

Por lo mismo, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, partió diciendo que esta mañana Santiago tuvo clima "playa", es decir, parecido a ese despertar en Papudo, Concón y Quintero.

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"Ingresó la nubosidad, que habitualmente está en el litoral, a los valles, no solamente de Santiago, sino que desde la zona de la región de Atacama hasta la región del Maule, desde Copiapó hasta Talca", partió diciendo.

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Nubes sorprenden a Santiago

Dicho esto, José Antonio Neme preguntó a Sepúlveda si esto significaba que la ola de calor había terminado, a lo que él contestó que todo estaba "en suspenso".

"El tema es que sí, se romperá esta nubosidad, volverá a abrir el sol, pero ya va a perder harto del día el sol para calentar el ambiente. Entonces, vamos a rondar entre 30 y 31 °C", argumentó el periodista.

De todas formas, aseguró que "para llegar a la ola de calor que tuvimos miércoles, jueves, y que hoy debiese cerrar, debiese ser 31,3 °C".

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