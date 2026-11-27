27 nov. 2026 - 09:25 hrs.

Un extraño fenómeno está afectando a la playa Socos de Tongoy, lo que tiene levemente preocupado a los pobladores y autoridades.

Precisamente, el periodista Javier Louit llegó a este lugar para informar que cuando las lluvias, en julio, afectan a esta zona, la quebrada camarones comienza a bajar con mucha fuerza y termina cubriendo la playa de agua, y eso, lo que hace después, es que el nivel de arena baje.

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"Estamos ahora en esta clásica pasarela que nos lleva a la playa, pero vemos que ahora termina abruptamente...", comentó Louit, y agregó que esta pasarela no está mal construida, sino que la disminución de la arena hizo que su final fuera visible.

Arena de playa desaparece en Tongoy

"La temporada va a ser espectacular, este es un fenómeno de la naturaleza, nos quedan 10 a 15 días antes del inicio de temporada y vienen un par de marejadas que van a recuperar la playa como siempre ha sido", dijo Rubén Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coquimbo.

Dicho esto, Gonzalo Pardo, delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, expresó que ellos siguen optimistas dentro de la preocupación de que la arena regrese con las marejadas que deberían tener en los próximos días.

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"Ahora estamos esperando la segunda marejada, que ya creo que con eso, las olas que traen mucha sedimentación, mucha arena, se va a lograr subir el nivel de la arena, que es lo que necesitamos", comentó.

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