"La pasarela termina abruptamente": El extraño fenómeno que hace desaparecer la arena en playa de Tongoy
Un extraño fenómeno está afectando a la playa Socos de Tongoy, lo que tiene levemente preocupado a los pobladores y autoridades.
Precisamente, el periodista Javier Louit llegó a este lugar para informar que cuando las lluvias, en julio, afectan a esta zona, la quebrada camarones comienza a bajar con mucha fuerza y termina cubriendo la playa de agua, y eso, lo que hace después, es que el nivel de arena baje.
"Estamos ahora en esta clásica pasarela que nos lleva a la playa, pero vemos que ahora termina abruptamente...", comentó Louit, y agregó que esta pasarela no está mal construida, sino que la disminución de la arena hizo que su final fuera visible.
Arena de playa desaparece en Tongoy
"La temporada va a ser espectacular, este es un fenómeno de la naturaleza, nos quedan 10 a 15 días antes del inicio de temporada y vienen un par de marejadas que van a recuperar la playa como siempre ha sido", dijo Rubén Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coquimbo.
Dicho esto, Gonzalo Pardo, delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, expresó que ellos siguen optimistas dentro de la preocupación de que la arena regrese con las marejadas que deberían tener en los próximos días.
"Ahora estamos esperando la segunda marejada, que ya creo que con eso, las olas que traen mucha sedimentación, mucha arena, se va a lograr subir el nivel de la arena, que es lo que necesitamos", comentó.
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