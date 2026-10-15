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Advierten posibles lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: Estos son los sectores donde caerían chubascos

  • Por Sebastián Paillafil

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió sobre de que este jueves se registren precipitaciones y tormentas eléctricas en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Y es que el tiempo estable tras la tormenta eléctrica que afectó a distintas comunas de Santiago solo duró un par de jornadas.

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¿En qué sectores podría llover?

De acuerdo con el reporte meteorológico de Sepúlveda, las provincias de Chacabuco y Cordillera enfrentan la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

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"No quiere decir que vaya justo a caer un chaparrón en Colina, puede ser en Batuco, tal vez en Lampa, o puede que no sea. Es una probabilidad", sostuvo.

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El especialista comentó que a partir de las 2 de la tarde se podrá observar hacia el noroeste de la capital la formación de nubes que "van a empezar a crecer como unos algodones hacia arriba y debajo de ellas está la probabilidad de precipitaciones".

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