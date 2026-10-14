"Estoy aplastada": El desgarrador relato de la pareja de mujer herida por árbol en Estación Central

14 oct. 2026 - 10:50 hrs.

Una mujer resultó gravemente herida la tarde del martes en Estación Central, luego de que un árbol cayera sobre ella en medio de las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas que afectaron a la Región Metropolitana.

Rodrigo, pareja de la víctima, conversó con Mucho Gusto y relató que la mujer se dirigía a buscar a una de sus hijas cuando una fuerte ráfaga de viento provocó la caída del árbol.

"Ella iba a tomar la micro en el paradero, y en eso que empieza a llover, se vino una ventolera, pero gigantesca", recordó.

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Preocupado por lo que estaba ocurriendo, Rodrigo decidió llamarla por teléfono, sin imaginar la dramática situación que estaba viviendo. "Me dice: 'Rorro, ven a ayudarme, que estoy aplastada'", relató.

"Yo corrí para acá a socorrerla y no pude hacer nada, porque estaba aplastada con un inmenso árbol", sostuvo, visiblemente afectado.

El estado de mujer aplastada por árbol

Gilda, familiar de la víctima, explicó que Bomberos trabajó durante cerca de dos horas para rescatarla. Posteriormente, fue trasladada hasta la Mutual de Seguridad para recibir atención médica.

Según detalló, la mujer fue sometida a una operación durante la jornada del martes y su evolución continúa siendo delicada, especialmente por las lesiones que afectan una de sus piernas.

"Está con el compromiso de la pierna, que no se sabe si va a salvarse o no, y tiene el vaso y un riñón comprometido", agregó.

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