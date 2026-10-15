Por primera vez en más de 30 años: Extienden la temporada de esquí por histórica acumulación de nieve

15 oct. 2026 - 09:20 hrs.

Uno de los grandes atractivos de la Región Metropolitana es su cordillera, la misma que en los meses de junio, julio y agosto se viste de un blanco reluciente que no pasa desapercibido.

Turistas de todo el mundo, especialmente brasileños, fijan en sus vacaciones una visita a los principales centros de esquí para disfrutar de la nieve.

Extienden temporada de esquí

Para fortuna de los viajeros, este año la temporada de esquí se extendió debido a las cifras históricas de nieve caída.

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El fenómeno llevó a Valle Nevado a mantener sus pistas abiertas hasta el 8 de noviembre, mientras que La Parva y El Colorado harán lo propio hasta este domingo 18 de octubre.

La abundancia de nieve está directamente relacionada con los numerosos eventos meteorológicos registrados durante los meses de invierno y otoño en la Región Metropolitana.

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