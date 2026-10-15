Por primera vez en más de 30 años: Extienden la temporada de esquí por histórica acumulación de nieve
Uno de los grandes atractivos de la Región Metropolitana es su cordillera, la misma que en los meses de junio, julio y agosto se viste de un blanco reluciente que no pasa desapercibido.
Turistas de todo el mundo, especialmente brasileños, fijan en sus vacaciones una visita a los principales centros de esquí para disfrutar de la nieve.
Extienden temporada de esquí
Para fortuna de los viajeros, este año la temporada de esquí se extendió debido a las cifras históricas de nieve caída.
El fenómeno llevó a Valle Nevado a mantener sus pistas abiertas hasta el 8 de noviembre, mientras que La Parva y El Colorado harán lo propio hasta este domingo 18 de octubre.Ir a la siguiente nota
La abundancia de nieve está directamente relacionada con los numerosos eventos meteorológicos registrados durante los meses de invierno y otoño en la Región Metropolitana.
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