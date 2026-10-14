¿Volverá a llover en Santiago este miércoles? A esta hora podrían registrarse chubascos y tormentas eléctricas

14 oct. 2026 - 13:55 hrs.

Tras las intensas precipitaciones y la tormenta eléctrica que afectaron a la Región Metropolitana durante la tarde del martes, este miércoles comenzó con cielos despejados y sol en distintos sectores de Santiago.

Sin embargo, la estabilidad atmosférica podría durar solo parte de la jornada, ya que durante la tarde existe la posibilidad de que se registren nuevos chubascos e incluso actividad eléctrica en algunos sectores.

Así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien explicó que la nubosidad comenzaría a ingresar a la capital durante las próximas horas.

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¿A qué hora podría llover en Santiago?

Según detalló el meteorólogo en Mucho Gusto, a partir de las 15:00 o 16:00 horas existe una baja probabilidad de chubascos de carácter localizado. Además, Sepúlveda advirtió que podrían registrarse tormentas eléctricas en la cordillera.

De todas formas, se trataría de un evento puntual y localizado, sin las características generalizadas de la tormenta que afectó a Santiago durante la tarde del martes.

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