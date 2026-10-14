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Tras caerle un árbol durante la tormenta: Alcalde confirma que mujer podrá seguir en la Mutual

  • Por Sebastián Paillafil

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, se refirió este miércoles al accidente que sufrió Constanza, la mujer que resultó gravemente herida luego de que un árbol cayera sobre ella en medio de las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas que afectaron a la Región Metropolitana.

La víctima debió ser rescatada por Bomberos y trasladada hasta la Mutual de Seguridad, donde recibió atención médica.

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Según los antecedentes entregados por su familia, Constanza fue sometida a una operación en una de sus piernas, que permanece comprometida. Al igual que el bazo y uno de sus riñones.

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En relación con el caso, el alcalde Felipe Muñoz informó que desde el recinto asistencial accedieron a la solicitud de la familia para que Constanza pueda permanecer allí durante su recuperación.

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Asimismo, señaló que la oficina de gabinete del municipio se comunicó con sus cercanos para ofrecerles asesoría tras el accidente.

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