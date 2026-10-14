"Los autos no veían a las personas": Peatones fueron arrastrados por corriente y casi son atropellados

14 oct. 2026 - 09:52 hrs.

La comuna de Ñuñoa fue una de las más afectadas por la tormenta ocurrida durante la tarde del martes. Diversos registros captaron el momento en que peatones fueron arrastrados por corrientes de agua que pasaban por la vía pública.

Uno de los videos más impactantes se registró en la intersección de Irarrázaval con Pedro de Santiago, donde dos personas perdieron el equilibrio cuando intentaban cruzar y fueron arrastradas calle abajo.

Dramático relato en Ñuñoa

Afortunadamente, los conductores que circulaban por el lugar lograron frenar a tiempo, evitando consecuencias mayores.

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La periodista Daniela Valdés conversó esta mañana con una locataria del sector, quien fue testigo de esta dramática escena y aseguró que "esto fue algo sobrenatural, porque jamás se había visto de los 40 y tantos años que llevamos acá".

La mujer comentó que la fuerza de la corriente dificultaba el desplazamiento de los peatones, al punto de que algunas personas intentaban cruzar la intersección formando una cadena humana para ayudarse mutuamente.

"A mucha gente la arrastró, pero gracias a Dios que no hubo ni un accidente porque los vehículos pasaban y no veían a las personas arrastrándose", relató.

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