"Los cabros no se van a quedar sin ver a BTS": La propuesta de Neme ante las lluvias que amenaza conciertos

12 oct. 2026 - 12:09 hrs.

Queda cada vez menos para los esperados conciertos de BTS en el Estadio Nacional, en el marco de su gira internacional Arirang que los trae de vuelta a Chile.

A pocos días de las presentaciones, una de las preocupaciones de las Army, es el clima que las acompañará en los espectáculos programados para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre.

La propuesta de Neme para fanáticas de BTS

En ese contexto, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó que el miércoles se mantendrán las precipitaciones, aunque de características débiles.

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La reacción de José Antonio Neme fue inmediata: "Pucha que les ha costado; al principio que no les querían prestar el estadio, cuando le prestan el estadio, ahora va a llover".

Fue en ese momento en que el conductor de Mucho Gusto lanzó una inesperada propuesta para que las fanáticas no se queden sin ver al grupo surcoreano.

"Mira, si no se puede en el estadio, que se haga en mi casa. ¡Yo presto mi casa para el concierto, pero los cabros no se van a quedar sin ver a BTS!", bromeó.

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