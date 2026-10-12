Lo que se sabe de la muerte de dos trabajadores tras alud en la mina El Teniente de Codelco

12 oct. 2026 - 12:42 hrs.

La noche del pasado domingo se confirmó el fallecimiento de dos trabajadores que quedaron atrapados tras un alud producido en la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins.

El accidente ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando las víctimas de la empresa contratista San Lorenzo realizaban labores de despeje de caminos cubiertos con nieve junto a otros dos compañeros, en el sector de la mina a rajo abierto.

Los dos trabajadores fueron encontrados durante las labores de rescate. Pese al trabajo de los equipos de emergencia, ambos fallecieron.

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De acuerdo con la empresa estatal, los afectados desempeñaban funciones de mecánico-operador.

Continúan las diligencias en la mina El Teniente para establecer las circunstancias en que se produjo el deslizamiento que terminó con la vida de los dos trabajadores.

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