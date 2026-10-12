Con una lona negra como protección: Vecinos de Valparaíso denuncian demora en reparación de socavones

12 oct. 2026 - 11:25 hrs.

Las lluvias registradas durante los últimos meses en Valparaíso han provocado diversas complicaciones, entre ellas la aparición de socavones que dificultan el desplazamiento de los residentes.

La periodista Kathy Ibáñez se trasladó hasta el sector de Playa Ancha, específicamente a la avenida Altamirano, donde se encuentra uno de los deslizamientos de tierra asociados a las intensas precipitaciones.

Socavones complican conectividad en Valparaíso

Si bien el tránsito por ese tramo permanece interrumpido, los vecinos acusan que los trabajos de reparación han tardado más de lo esperado. Actualmente, una lona negra es lo único que cubre el socavón, que se habría visto aún más afectado por las lluvias de los últimos días.

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En dirección a Playa Ancha se encuentra otro socavón que mantiene restringido el tránsito vehicular en un tramo del borde costero. Esta situación ha generado dificultades para los automovilistas y el transporte público, que enfrenta problemas para llegar a sectores como playa Las Torpederas.

A estos puntos se suma la subida Carampagne, ubicada antes de la Aduana de Valparaíso, donde también se registra un socavón que complica la conectividad en la ciudad puerto.

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