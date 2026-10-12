Tres días de lluvia en Santiago: Advierten probabilidad de tormentas eléctricas y granizos

12 oct. 2026 - 08:59 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles del nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones y probables tormentas eléctricas durante los próximos días en la Región Metropolitana.

El fenómeno comenzará a llegar a Santiago este lunes 12 de octubre. Según adelantó el meteorólogo, las primeras lluvias se registrarían en el sector poniente y, durante la tarde, se extenderían al resto de la ciudad.

Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago

Sepúlveda indicó que se esperan montos de entre 5 y 10 milímetros de agua caída, cifras que no son menores para esta época del año.

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Durante la noche del lunes y la madrugada del martes habrá una pausa en las precipitaciones. De hecho, el martes 13 Santiago amanecerá despejado y las temperaturas llegarán a los 20 °C cerca del mediodía.

Sin embargo, las condiciones volverán a cambiar durante la tarde. Después de las 14:00 horas, la atmósfera se tornaría nuevamente inestable, con el regreso de las precipitaciones en forma de chubascos y la posibilidad de tormentas eléctricas e incluso granizos.

Para el miércoles, en tanto, se esperan los últimos efectos del sistema frontal, con precipitaciones débiles en algunos sectores de la Región Metropolitana.

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