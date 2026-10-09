"Esto es una prioridad nacional": Afectada por aluvión llama al Presidente a priorizar la prevención

09 oct. 2026 - 16:05 hrs.

Josefina, una de las afectadas por el aluvión que arrasó con parte del sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, hizo un llamado al Gobierno y al Presidente José Antonio Kast a priorizar las medidas de prevención frente a este tipo de fenómenos.

"Quiero hacer un llamado al Gobierno, a José Antonio Kast y a todo su equipo, que te decía que también se han ido recortando los presupuestos para todo este tipo de cosas", señaló en conversación con Mucho Gusto.

Ante su preocupación por los recortes presupuestarios, instó "a todas las personalidades de Gobierno a meditar que en realidad esto es una prioridad nacional, no solamente mi sector, que gracias a Dios hay seguros comprometidos y quizás vamos a poder arreglar este sector".

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"Hay zonas donde hay gente mucho más humilde, con mucho menos recursos, y se van a sumir en la pobreza", agregó.

En esa misma línea, Josefina hizo hincapié en la importancia de los estudios de impacto ambiental, los cuales, a su juicio, "no se pueden posponer en este país".

"Aquí tenemos los profesionales, tenemos la gente que puede hacer estudios eficientes para que estas cosas no vuelvan a pasar y no lamentemos tragedias más grandes y que podrían haber pasado en este caso y no pasó", concluyó.

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