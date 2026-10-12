ONU alerta que El Niño podría alcanzar niveles históricos: ¿Cuándo se sentirían sus efectos en Chile?

12 oct. 2026 - 10:00 hrs.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta por la posible intensidad que alcanzaría el fenómeno de El Niño, advirtiendo que podría llegar a niveles históricos.

De acuerdo con lo señalado por el organismo, el fenómeno se fortalecería durante los próximos meses y podría convertirse en uno de los más intensos desde que existen registros, en 1950.

El Niño podría ser histórico

En ese contexto, Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, explicó que el fenómeno se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial y subsuperficial del océano Pacífico en la zona tropical, que en este caso podría ser más intenso de lo habitual.

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Según las proyecciones mencionadas, El Niño alcanzaría su peak en diciembre y comenzaría a debilitarse en febrero. Sin embargo, Sepúlveda advirtió que sus efectos no se manifiestan necesariamente al mismo tiempo que se registra el punto máximo de temperatura, ya que existe un desfase entre el calentamiento del océano y sus impactos en la atmósfera.

"Si yo alcanzo el peak de la temperatura en diciembre, yo los efectos, en el caso de Chile y del mundo en general, los tendré en febrero o marzo", explicó.

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