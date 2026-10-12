Lluvia en Santiago: ¿A qué hora será el peak de las precipitaciones este lunes?

12 oct. 2026 - 10:46 hrs.

Luego de las precipitaciones intermitentes registradas durante los últimos días en la Región Metropolitana, este lunes 12 de octubre las lluvias aumentarían su intensidad en Santiago.

De acuerdo con el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, los chubascos que se registran desde las primeras horas del día se intensificarán a medida que avance la jornada.

¿A qué hora será el peak de precipitaciones?

Según explicó el experto, el peak de las precipitaciones en la capital se registraría entre las 14:00 y las 15:00 horas. "A partir de ese momento, ya le podemos llamar lluvia y no de estos chubascos", señaló.

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Sin embargo, las precipitaciones no se extenderían durante toda la noche. De acuerdo con los modelos de seguimiento que maneja Sepúlveda, la lluvia se mantendría hasta aproximadamente las 20:00 o 22:00 horas.

Durante ese período, los montos de agua caída podrían alcanzar entre 5 y 10 milímetros, concentrados principalmente en el centro de la capital.

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